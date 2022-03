Beauce-Centre Économique: un bilan positif de l'année 2021

L'organisme Beauce-Centre Économique a présenté son bilan des activités 2021 à ses membres et ses partenaires lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui en format virtuel.

Financement, innovation, attraction de main-d’œuvre, prospection commerciale ont été les principaux enjeux de la dernière année.

En 2021, l’équipe de Beauce-Centre Économique a poursuivi ses démarches proactives et ses communications constantes auprès des entreprises touchées par les ordonnances de fermetures liées à la pandémie COVID-19.

Le programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et son volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) a soutenu 51 entreprises pour un total de 2 146 000$ en aides financières, dont 849 205 $ en pardon de prêts en 2021.

À l’aube de l’année 2022, de nouvelles aides financières totalisant 453 000$ ont accordés aux entreprises. Environ 430 000$ sont estimés en nouveaux pardons de prêts accordé d’ici le 31 mars 2022. Au total, ce sera donc 1,2 M$ en subventions qui auront été versés aux entreprises de la MRC.

Dans sa volonté de développer un terreau fertile à l’innovation au sein de la culture entrepreneuriale, Beauce-Centre Économique a animé deux cercles de co-développement d’entrepreneurs du secteur agroalimentaire et manufacturier. Rappelons aussi que Beauce-Centre Économique a annoncé la création de son nouveau service en développement commercial en septembre dernier. Une initiative possible grâce au programme Accès Entreprises Québec qui vise à propulser l’offre en commerces et services des dix municipalités de la MRC Robert-Cliche.

Faits saillants en animation et promotion économique

L’année 2021 a marqué le retour très attendu de la prestigieuse Soirée des Sommets.

En réponse aux défis sanitaires, l’événement d’affaires s’est déroulé en simultané dans deux salles de restaurants à Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville en plus d’être accessible en direct sur le web. Une formule innovante à l’image des entrepreneurs beaucerons. L’entrepreneur coloré Carol Roy de Les Bois Francs CR de Tring-Jonction a livré sa conférence intitulée « combat entrepreneurial ». Un total de 6 entreprises ou entrepreneurs ont été honorés pour leur savoir-être, audace et détermination.

La Beauce se souviendra aussi de la dernière année avec le dévoilement de sa nouvelle identité territoriale sous le slogan principal « VRAIment Beauce ». Une démarche stratégique qui s’est écoulée sur plusieurs mois avec la concertation et l’implication de différents partenaires et intervenants du milieu. Un plan de promotion régionale se déploiera au cours des prochains mois avec la collaboration des trois MRC de la Beauce et leurs organisations en développement économique.

CLD Robert-Cliche devient Beauce-Centre Économique

À l’automne dernier, l’organisation anciennement connue sous le nom de CLD Robert-Cliche a dévoilé son nouveau nom d’entreprise : Beauce-Centre Économique.

Un changement qui a pour objectifs de refléter davantage la mission en développement économique de l’organisation et sa situation géographique. Bien que le nom Centre local de développement (CLD) a une notoriété acquise dans le milieu économique, elle réfère à l’ancien réseau national démantelé en 2015. Une nouvelle appellation qui a été reçue très favorablement dans le milieu des affaires.

Que réserve 2022?

Pour la prochaine année, l’équipe de Beauce-Centre économique garde le cap sur sa mission de propulser l’entrepreneuriat, l’innovation et le développement économique de la MRC Robert-Cliche.

Une équipe de sept professionnels est en place pour accomplir le plan d’action ambitieux pour soutenir les entrepreneurs dans leurs initiatives d’affaires et mettre en œuvre différents projets de développement économique. Un conseil d’administration, composé d’entrepreneurs de différents secteurs économiques et de représentants politiques du territoire, est également engagé bénévolement pour faire progresser économiquement la région.