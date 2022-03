Avantis Coopérative remet plus de 150 000 $ en bourses

Lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue jeudi, le groupe Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à 29 jeunes agriculteurs, totalisant 152 439 $.

« Ce programme vise à former les leaders coopératifs de demain et constitue une priorité pour la coopérative afin de soutenir les jeunes agriculteurs et la pérennité de l’agriculture dans nos régions. En fournissant une aide financière, un soutien professionnel et une offre de développement des compétences, le Fonds contribue ainsi au succès et au développement des agricultrices et des agriculteurs de demain », a affirmé le président de la coopérative, Denis Lévesque.

Depuis la création du programme en 2008, c’est plus de 170 jeunes producteurs des régions qui se sont mérités des bourses totalisant plus de 1,5 million $. Pour avoir accès à cette bourse, ces jeunes producteurs de la relève devaient déposer leur candidature auprès de leur coopérative

Voici la liste de tous les récipiendaires se méritant une bourse en 2022.

Dernière année dans le programme

David Hince, producteur laitier de Saint-Léon-de-Standon

Éric Létourneau, producteur laitier de Saint-Jean Île d'Orleans

Jean-Simon Bédard, producteur laitier de Saint-Apollinaire

Mathieu Pilote, producteur porcin de La Malbaie

Samuel Potvin, producteur porcin de Saint-Gilles

Marie-Hélène Jacques, productrice laitière de Sacré-Cœur-de-Jésus

Mélissa Huard, productrice laitière d'Adstock

Deuxième année dans le programme

Alexandre Prémont, producteur laitier de Honfleur

Anthony Gauthier, producteur porcin de Saint-Hilarion

Jocelyn Giguère, producteur laitier de Saint-Joseph

Justine Breton, productrice maraichère de Sainte-Marie

Patrice Gauthier, producteur porcin de Saint-Irénée

Rémi Hudon, producteur caprin de Rivière-Ouelle

Michael Fecteau, producteur laitier de Sainte-Marie

Olivier Loignon, producteur laitier de Saint-Côme

Éric Bélanger, producteur laitier de Saint-Victor

Jean-Francois Gosselin, producteur laitier de Saint-Benoit-Labre