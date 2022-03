Boa-Franc devient Mirage

À l'aube de ses 40 ans, le manufacturier de planchers Boa-Franc adopte une nouveau nom corporatif pour devenir Mirage.

L'annonce a été faite ce matin en conférence de presse par le président-fondateur de l'entreprise, Pierre Thabet.

« Ça n'a pas été facile dans le coeur mais je me suis rallié à la démarche. Cela ne change en rien notre ADN », a-t-il déclaré.

Dans les faits, c'est le nom du produit le plus reconnu du fabricant, le plancher de bois franc Mirage, qui est adopté comme dénomination, laquelle est couramment utilisée dans le réseau de distribution nord-américain. « Boa-Franc, c'est connu localement. Ailleurs, ce sont Mirage et Venture, les planchers, qui sont mis de l'avant. D'ailleurs, ce sont ces marques de commerce que nous avons promu depuis toujours », d'ajouter l'homme d'affaires.

Le changement de nom est quand même la résultante de plus d'un an de travail et de consultations, menées par des spécialistes, notamment auprès des employés. La nouvelle appellation ferait l'unanimité au sein de l'entreprise, a-t-on indiqué. Elle a aussi l'avantage de se prononcer facilement en français, comme en anglais.

C'est en septembre 2023 que Mirage célèbrera ses 40 ans d'existence et Pierre Thabet a promis que diverses activités marqueront cette étape importante du manufacturier.

Rappelons que Mirage compte deux usines à Saint-Georges, une à Toronto et deux en Virginie. L'entreprise emploie quelque 700 personnes avec un chiffre d'affaires annuel de 200 M $.