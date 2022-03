Pénurie de main d'oeuvre: rencontre des préfets avec le ministre Lamontagne

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), qui regroupe les neuf municipalités régionales de comté de la région administrative et la Ville de Lévis, accompagné de leur réseau régional de développement économique, rencontraient le ministre André Lamontagne, responsable de la région de la Chaudière-Appalaches ce lundi.

Cette rencontre avait pour but de porter à nouveau l’attention des élus sur quatre recommandations tirées du mémoire régional « Chaudière-Appalaches est sur pause », soumis le 9 novembre dernier, afin que le secteur manufacturier soit ajouté à l’Opération main d’œuvre annoncé par le gouvernement. À la lumière de ce plan, et de sa mise à jour du 21 février 2022, le secteur manufacturier, dans sa fonction de production, n’est toujours pas priorisé.

Lors de cet échange, des directeurs d’entreprises et des préfets de plusieurs MRC ont porté à l’attention du ministre des mesures qui pourraient atténuer les effets de l’actuelle pénurie, tels que l’amélioration de la fiscalité des travailleurs expérimentés, la mise en place d’un programme de conformité des employeurs pour réduire les délais de traitement à l’immigration, la mise en place de programme d’embauche d’experts internes en technologie ainsi que la création d’incitatifs pour la construction ou l’adaptation de bâtiments multirésidentiels.

« Nous sommes content de l’écoute du Ministre et de ses collègues et voulons saluer leur ouverture envers nos recommandations. M. Lamontagne a mentionné être conscient que son gouvernement devra être plus agile pour atténuer les impacts de la pénurie de main d’œuvre, notamment dans le traitement des demandes d’immigration. », a déclaré Gaétan Vachon, préfet de la MRC de Nouvelle-Beauce.

À la suite de cette rencontre, la TREMCA et CAÉ espèrent qu’ils pourront compter sur le ministre responsable et les député(e)s de la région pour les accompagner au cours des prochaines semaines dans la mise en place de solutions durables pour leurs entreprises manufacturières.

Rappelons qu’en août dernier, la TREMCA et CAÉ ont eu recours aux services de la firme Deloitte afin de mener une étude documentant les impacts de la pénurie de main d’œuvre sur l’économie de Chaudière-Appalaches. L’analyse démontrait que quelque 3 300 postes étaient à combler parmi les 309 entreprises manufacturières recensées par Deloitte, puis que cette pénurie engendrait une contribution non réalisée de 335 M$ au PIB du Québec et près de 145 M$ en pertes de revenus pour les différents paliers gouvernementaux en 2021.