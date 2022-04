Un nouveau président pour Avantis Coopérative

Lors de l’assemblée générale annuelle de la coopérative le 24 mars dernier, le président sortant, Denis Lévesque, qui a été réélu par les membres comme administrateur, a annoncé aux membres présents qu’il ne solliciterait pas un renouvellement de son mandat à titre de président de la coopérative étant donné son implication au sein du conseil d’administration de Sollio Groupe Coopératif. Au terme d’un processus électoral, les membres du conseil d’administration ont élu Frédéric Martineau à titre de président d’Avantis Coopérative.

C’est dans le cadre de la réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle que les officiers du conseil d’administration sont élus et au cours de laquelle Frédéric Martineau a été élu président. Parmi les membres de l’exécutif du conseil d’administration, ont été élus également : René Lapierre à titre de 1er vice-président, Olivier Corriveau à titre de 2e vice-président, Guillaume Sylvain au siège no. 4 du comité exécutif et Keven Mercier au siège no. 5 du comité exécutif.

« À titre de président d’Avantis Coopérative, je vise à assurer la continuité du travail entamé depuis sa création il y a trois ans, c’est-à-dire poursuivre la mise en place de notre culture Avantis, maintenir et renouveler la proximité avec les membres de la coopérative et s’assurer que les membres et les employés d’Avantis sont fiers de leur coop », a déclaré le président, Frédéric Martineau.

Producteur laitier et co-propriétaire de la Ferme Champagne et Frères Inc., située à Sainte-Agathe- de-Lotbinière, Frédéric Martineau est impliqué dans le milieu coopératif agricole depuis de nombreuses années. Engagé dans le développement de sa coopérative, il a occupé les fonctions de 1er vice-président d’Avantis Coopérative et la présidence de la co-entreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative depuis leurs créations.

Avantis Coopérative profite de l’occasion pour remercier le président sortant Denis Lévesque. Ayant plus de 28 ans d’expérience à titre d’administrateur de coopérative, son expérience, son côté rassembleur et son sens du devoir ont marqué son passage à titre de premier président de la coopérative.

Rappelons que le conseil d’administration d’Avantis Coopérative est composé de 15 administrateurs et de 4 membres observateurs. Ils représentent les membres agricoles de la coopérative de l’ensemble du territoire.

Les membres du conseil d’administration d’Avantis Coopérative :

Frédéric Martineau, président, production laitière, secteur Ouest, Sainte-Agathe-de-Lotbinière

René Lapierre, 1er vice-président, production laitière, acéricole et sylvicole, secteur Sud, Courcelles

Olivier Corriveau, 2e vice-président, production laitière, secteur Centre-Est, Saint-Vallier

Guillaume Sylvain, siège no. 4 du comité exécutif, production laitière, secteur Centre-Est, Saint- Michel-de-Bellechasse

Kéven Mercier, siège no. 5 du comité exécutif, production laitière, secteur Centre-Est, Beaumont

Simon Beaulieu, administrateur, production laitière et pêcheur d’anguilles, secteur Est, Rivière- Ouelle

Stéphane Dufour, administrateur, production céréalière, secteur Nord, La Malbaie

Richard Ferland, administrateur, production laitière, secteur Centre-Ouest, Sainte-Marie

Marco Gagné, administrateur, production laitière et acéricole, secteur Ouest, Saint-Sylvestre

Sophie Gendron, administratrice, production laitière, secteur Est, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie

Dominique Larose, administrateur, production avicole, secteur Centre-Ouest, Saint-Isidore

Denis Lévesque, administrateur, production laitière, secteur Est, Mont-Carmel

Justine Marquis, administratrice, production laitière et acéricole, secteur Ouest, Sainte-Croix

Patrick Soucy, administrateur, production laitière, secteur Centre-Ouest, Saint-Nicolas

Mathieu Couture, administrateur, production laitière, secteur Sud, Saint-Éphrem-de-Beauce

Frédéric Lehouillier, observateur, production laitière, Sainte-Marguerite

Gilles Gauthier, observateur, production porcine, Saint-Irénée

Jean-François Pelletier, observateur, production laitière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Éric Bélanger, observateur, production laitière et acéricole, Saint-Victor