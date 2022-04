CEB: un nombre record d’interventions financières en 2021

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui s'est poursuivie l'an dernier et des programmes de soutien qui lui ont été confiés pour venir en aide aux entreprises de son territoire, le Conseil économique de Beauce a géré un nombre record d’interventions financières en 2021.

C’est le bilan qui a été dressé par les responsables de l'organisme devant plus d’une cinquantaine de personnes présentes aujourd'hui au Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley, dans le cadre de l'assemblée annuelle.

« C’est avec beaucoup de fierté et le sentiment du devoir accompli que nous regardons le chemin parcouru au cours de la dernière année. Une année pas ordinaire où le CEB aura, une fois de plus, démontré toute sa pertinence et son importance en termes d’accompagnement des entreprises et de bougie d’allumage pour des projets d’éveil aux technologies, de soutien face au défi de la main-d’oeuvre et de développement régional. », a déclaré le président du CEB, Luc Paquet, lors de sa prise de parole.

Pour la directrice générale du CEB, Hélène Latulippe, « l’année fut marquée par deux grandes contradictions, soit un nombre important de dossiers d’expansion d’entreprises ainsi qu’un nombre record de dossiers de financement, notamment pour de l’aide d’urgence.»

En effet, ce sont pas moins de 326 dossiers d’entreprises pour lesquels les professionnels du CEB ont été impliqués, totalisant plus de 153 M$ en investissements. De ce nombre, 134 dossiers de financement ont été réalisés en 2021, dont 105 financements dans le programme d’Aide d’urgence aux PME (PAUPME), totalisant un peu plus de 2,6 M$ en prêts autorisés au 31 décembre 2021.

Outre ces accompagnements, les conseillers ont maintenu une présence sur le terrain malgré les périodes de confinement, en réalisant 128 visites en entreprises ou rencontres virtuelles pour un bilan de santé.

Priorités d'intervention

Afin de soutenir les entreprises face au défi de la main-d’œuvre, le CEB a agi comme coordonnateur d’une importante mobilisation à la grandeur de Chaudière Appalaches sur les impacts économiques de la pénurie de main-d’œuvre. Il a aussi coordonné la réalisation d’une vaste enquête régionale, en plus de prendre en charge l’organisation d’une journée de représentations sur la colline parlementaire à Québec avec une délégation d’élus municipaux et de gens d’affaires.

Également, pour une 7e année, le CEB a poursuivi son implication au sein de l’initiative La Beauce embauche et a maintenu son appui aux entreprises qui recrutent à l’international.105

Aussi, dans l'axe d’intervention d’éveiller les PME aux technologies, le CEB a réalisé, avec les partenaires de développement économiques et éducatifs de la Beauce, au lancement du premier Mois de la mécatronique présenté du 15 février au 15 mars 2021. Pour l’occasion, le CEB a pris en charge le développement du site Internet en plus de publier un répertoire des ressources en mécatronique afin de faciliter la recherche de fournisseurs locaux lors de la réalisation de projets technologiques.

Enfin, dans la réalisation de son mandat d’animation économique, le CEB a organisé 10 activités comptant plus de 1 500 participants, dont deux déjeuners-conférences, six webinaires et un tournoi de golf.

Finalement, le CEB a contribué au développement économique régional en s’impliquant dans divers projets touristiques et culturels tels que le Festival beauceron de l’érable, le développement d’une identité territoriale de la Beauce, mais surtout par la création du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT) offrant une subvention de 25 000 $ pour démarrer un nouveau projet touristique en Beauce-Sartigan afin de bonifier l’offre touristique de la région. Ce fonds s'étale sur quatre années, à raison de deux concours par année.

Enfin, des projets comme l’économie circulaire, le programme KPI et le Fonds Écoleader ont également été mis de l’avant auprès des entreprises pour les soutenir dans leur croissance et leur évolution, précise le rapport annuel de l'organisme.