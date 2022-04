Une première activité qui remporte un franc succès

L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges tenait son premier événement hier soir, sous une formule souper-conférence au restaurant Le Normandin.

Plus d’une soixantaine de participants, gestionnaires, cadres, professionnels RH et jeunes entrepreneurs ont assisté à cette formation sur les relations interpersonnelles, afin d’améliorer et d’optimiser la communication de leurs équipes. La formation a été offerte par PME Partenaires, un incontournable dans la gestion des ressources humaines et son formateur expérimenté, Marco Fortier.

Ce première activité a été un succès auprès des participants. Le plaisir de se retrouver entre collègues, de réseauter avec des gens d’affaires d’entreprises différentes en plus du dynamisme du formateur ont fait de ce premier évènement une réussite. Cette énergie donne un ton positif pour les prochains évènements qui seront organisés par l’Aile jeunesse.

« Nous sommes très heureux de la participation à notre premier évènement de l’année en présentiel. Les gens de PME Partenaires ont effectué un travail extraordinaire pour condenser la matière et faire en sorte que tout le monde se sente interpellé. L’Aile jeunesse souhaite favoriser l’intégration des jeunes dans la communauté d’affaires régionale et l’intérêt des participants nous donne des ailes pour la suite » a mentionné Samuel Pépin, président de l’Aile jeunesse de la CCSG.

Bien que l'organisme existe depuis quelques années déjà, la pandémie a ralenti son déploiement. Mais depuis quelques mois, plusieurs nouveaux membres se sont joints au comité et l’évènement de jeudi dernier marquait sa relance.

De plus, l’Aile jeunesse souhaite rappeler que par son adhésion au Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCC), elle invite les jeunes entrepreneurs, gestionnaires, travailleurs autonomes et professionnels de la région à déposer leurs candidatures au Gala des Grands Prix de la Relève d’Affaires.

Cet événement prestigieux est organisé par Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) sous la présidence d’honneur de la Banque Nationale, partenaire présentateur de cet événement. Le gala aura lieu le vendredi 3 juin 2022 au Grand Quai du Port de Montréal.

Ce gala récompensera les lauréats ayant soumis leurs candidatures au titre des 11 grandes catégories suivantes :

• Jeune chambre de commerce ou Aile jeunesse de l’année

• Activité de l’année

• Administrateur.trice de la relève

• PME ou Startup de l’année – volet tourisme

• Détaillant de l’année

• Gestionnaire exécutif.tive de l’année

• Leadership au féminin

• Personnalité de l’année issue de la diversité

• Transfert d’entreprise de l’année

• Entrepreneur.e de l’année

• Bénévole de l’année

L’appel des candidatures est officiellement lancé. Les entreprises désirant s’inscrire ont jusqu’au 28 avril afin de remplir le formulaire via le site du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.