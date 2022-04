Congé de Pâques : ouvert ou fermé?

C'est lors de la visite du premier ministre François Legault, jeudi à Lac-Mégantic, que le président et le vice-président du syndicat régional de paramédics TASBI, Christian Duperron et Sylvain Côté, ont pu, pendant près de 15 minutes, présenter la problématique des arrêts de service et les préoccupations reliées aux horaires de factions pour la couverture d'urgence en région. Rappelons que les membres de ce syndicat sont en grève depuis le 14 décembre dernier, et dénoncent la lenteur de la négociation et le refus du gouvernement de d'aborder la question des horaires de faction, qui est est à l’origine de nombreuses fermetures du service ambulancier dans le secteur de Lac-Mégantic.