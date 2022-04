Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce: hausse de 11% du volume d’affaires

Au terme de son exercice 2021, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a affiché des revenus d’exploitation de 27,79 M $, en hausse de 18,70 % par rapport à 2020 alors que son volume d’affaires a augmenté de 11 %, pour s’établir à 5,17 milliards $ pour la même période.

C'est ce qui ressort du rapport des états financiers présenté aux membres de l'institution financière lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue en mode hybride le 19 avril, dont en présentiel à partir de la Salle Méchatigan à Sainte-Marie.

Ses excédents après ristournes aux membres atteignent 23,12 M $. La Caisse a retourné près de 300 000 $ à ses membres et à la collectivité, dont 144 000 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

En 2021, la CDLNB a participé à plus de 400 projets dont les demandes ont émané de l’ensemble des milieux. Aussi, l’octroi de bourses d’études, provenant des programmes de la Caisse et de la Fondation Desjardins, totalise plus de 25 000 $.

Le projet de partage qui a été adopté suite à l'AGA confirme que ce sont 3 814 866 M$ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. « Cette somme est une forme de retour à la communauté qui nous permet de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier tous nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », a mentionné Estelle Lehoux, présidente de la Caisse.

Hommage posthume pour Roch Drouin

Au cours de l'assemblée, la Caisse a tenu à offrir un hommage posthume à son ancien président, Roch Drouin, qui a œuvré au Mouvement Desjardins pendant près de 35 ans.

On a d'ailleurs annoncé qu'un espace commémoratif sera réalisé en sa mémoire au cœur du futur parc des loisirs de Saints-Anges.