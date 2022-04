Des paniers de fruits et légumes disponibles dans six municipalités

Dans le but de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de consommateurs, le Grand Marché de Beauce-Sartigan et six municipalités mettront en place des points de chutes pour la livraison de paniers de fruits et légumes.

Les municipalités impliquées dans ce projet sont Saint-Éphrem-de-Beauce, La Guadeloupe, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Martin. Les responsables indiquent qu’un point de service rural peut démarrer s'il y a un minimum de 20 inscriptions.

Cette initiative reposera sur le principe de l’agriculture soutenue par la communauté selon la saisonnalité. Ainsi, les consommateurs auront accès une fois par semaine et ce, durant 18 semaines, à des aliments frais, de qualité et produits localement. Le contenu du panier, disponible en deux formats, comprendra majoritairement des légumes ainsi qu’une part de fruits selon la saison.

Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent aller directement sur la page Facebook (Le Grand Marché Beauce-Sartigan, Coopérative de Solidarité) ou contacter le personnel du Grand Marché (418 227-0023).