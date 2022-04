Plus de 120 participants au Grand Rendez-Vous Touristique

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a réuni plus de 120 artisans de l’industrie touristique de la région dans le cadre de son 5e Grand Rendez-Vous Touristique printanier qui s’est tenu le 20 avril au Centre des congrès de Lévis.

Sous la thématique À Vivre pour Vrai, les participants ont notamment pu prendre connaissance des 10 tactiques phares que l'équipe de TCA souhaite déployer pour attirer les touristes cet été et des trucs pour une meilleure gestion des ressources humaines en période de pénurie de main-d'œuvre.

Il faut dire qu'après plus de deux ans sans événement en présentiel, les entreprises touristiques de la région avaient hâte de se retrouver. « Nous sommes heureux d’avoir réuni autant de passionnés de l’industrie touristique lors de cette journée d’échanges et de partage. Nous sentons les entrepreneurs inspirés et fiers de leur région. Ils sont maintenant plus que prêts à accueillir les touristes pour la saison estivale qui s’annonce excellente », a fait remarquer Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

La Chaudière-Appalaches : dans l'œil de 5 000 touristes

Tourisme Chaudière-Appalaches a présenté les faits saillants des résultats de l’enquête de notoriété réalisée entre le 28 février et le 14 mars 2022.

En cinq ans, la notoriété touristique de la Chaudière-Appalaches a connu une progression incroyable. Les touristes ont été nombreux à visiter la région et celle-ci évoque de plus en plus des mots précis dans leurs esprits. « D’entendre de la bouche des touristes que la Chaudière-Appalaches est une destination idéale pour vivre des activités de plein-air, pour goûter des produits locaux, pour y découvrir le Fleuve St-Laurent, pour pratiquer le vélo ainsi que pour y vivre un accueil chaleureux, c’est vraiment une très belle victoire. Notre travail porte ses fruits et toutes nos entreprises de la Chaudière-Appalaches y gagnent ! » a indiqué Odile Turgeon, directrice marketing de l’organisation.

Aussi, les participants ont également apprécié la table de discussion ayant pour thème Comment être agile en 2022? Nicolas Bégin (Hit the Floor), Nathalie McIsaac (Le Ricaneux), Mathieu Desmarais (Station récréotouristique du Mont Adstock) et Nancy Lemieux (Auberge des Glacis) ont présenté les bons coups et les défis des deux dernières années.

Enfin, l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches a également dévoilé en grande primeur un tout nouveau concept publicitaire qui sera déployé le 16 mai prochain: Gageons que la région fera encore parler d’elle!.

Rappelons que les dépenses touristiques sur le territoire s'élèvent annuellement à 339 M$ et que cette industrie procure 6000 emplois directs et indirects.