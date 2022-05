Une bonne année pour la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière

Le 25 avril dernier, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’assemblée générale annuelle représente une ristourne totale de 3,6 M$. Un montant de 3 398 251 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 200 000 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. « Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaires avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne Chantal Rancourt, présidente de la Caisse.

En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation de 20,03 M$, en hausse de 12,0 % par rapport à 2020. Son volume d’affaires a augmenté de 10,5 %, pour s’établir à 4,53 G$ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 18,8 M$, soit une diminution de 33,33 % au cours de la dernière année.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu ci-haut mentionné, la Caisse a distribué 283 397 $ en 2021 à la collectivité, soit 82 987 $ en commandites et en dons ainsi que 200 410 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Ils ont tous été élus par acclamation. Il s'agit de Serge Denoncourt, Joëlle Girard, Marc Grenier, Geneviève Lachance et Chantal Rancourt.