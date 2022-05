Duvaltex: investissement de 15,8 M$ pour l’automatisation de son usine de Saint-Georges

L'entreprise beauceronne Duvaltex investira au cours des trois prochaines années 15,8 M$ pour l’automatisation de son usine de Saint-Georges, dont une contribution financière de 9 M$ proviendra du gouvernement du Québec.

L'annonce a été faite ce matin en conférence de presse par la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, le député de Beauce‑Sud, Samuel Poulin, en compagnie du président et chef de la direction de Duvaltex, Alain Duval.

Le manufacturier, qui exerce ses activités dans le secteur des textiles à partir de matières recyclées, notamment le plastique récupéré des océans, obtient un prêt de 5,5 millions de dollars des fonds propres d’Investissement Québec, dans le cadre de l’initiative Productivité innovation. Un second prêt de 3,5 millions est issu du programme ESSOR, Immobilisations – Manufacturier innovant, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Les investissements serviront à l'automatisation, la robotisation et la numérisation des installations de Saint-Georges, qui sont déjà les plus modernes du groupe, lequel compte aussi des manufactures à Beauceville, Saint-Victor et dans l'État du Maine.

Cela accentuera le positionnement de développement durable et de protection environnementale adoptés par l'entreprise depuis plus de 20 ans dans son approche de production, a expliqué M. Duval. Ainsi, le tissage sera davantage automatisé alors que les opérations de teinture exigeront moins d'eau et seront aussi moins énergivores. Duvaltex veut faire de son usine de Saint-Georges « une centre d'excellence », a indiqué le président.

La modernisation permet aussi de créer des emplois à haute valeur ajoutée, un bon moyen de rétention face à la pénurie de main-d'oeuvre. À Saint-Georges, Duvaltex, qui a été fondé en 1947, emploie quelque 200 personnes.

La mise en place de ces nouveaux équipements commencera dès la semaine prochaine mais le gros des travaux s'effectuera en 2023 et 2024.