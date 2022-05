Le ministre des Finances livrera une conférence en Beauce le 27 mai

Lors du 42e gala Les Mercuriades, le Groupe Mundial qui comprend Métal Bernard, Normandin inc. et CDMB a reçu le Prix Santé et Sécurité.cUn total de 34 entrepreneurs à travers la province s’est vu décerner l’un des prix « Mercure ». Pour Sylvain Lemieux, responsable de la formation et coordonnateur santé sécurité au travail chez Métal Bernard et ...