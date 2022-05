BCE Pharma: Dr Régis Vaillancourt nommé vice-président des affaires pharmaceutiques

Le Dr Régis Vaillancourt se joint à BCE Pharma, une entreprise de Saint-Georges-de-Beauce, en tant que vice-président des affaires pharmaceutiques.

Natif de la Beauce, il a servi 25 ans comme pharmacien militaire, lieutenant-colonel (pharmacien militaire), puis a travaillé comme directeur de la pharmacie du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) pendant 16 ans, de 2005 à 2021.

Tout au long de sa carrière, le Dr Vaillancourt a oeuvré avec différentes organisations pharmaceutiques. Il a été membre du conseil d'administration de l'Ordre des pharmaciens du Québec, de l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie, de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) en tant que vice-président, de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux en tant que président, de Pharmaciens sans frontières - Canada en tant que président et, plus récemment, de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario en 2016-2018.

Il est aussi l'auteur de plus de 100 articles évalués par des pairs sur la pratique de la pharmacie, en mettant l'accent sur la sécurité des médicaments et la littératie en matière de santé. Il a été reconnu par des organisations pharmaceutiques provinciales, nationales et internationales en recevant différents prix.

BCE Pharma, qui a vu le jour en Beauce en 2008, est un chef de file canadien avec son programme de gestion de la qualité des préparations magistrales en pharmacie. La mission de l'entreprise, qui compte une douzaine d'employés, est de fournir un service et d'apporter soutien et conseils aux organisations pour les aider à respecter les normes requises en vigueur.