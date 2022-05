Plusieurs lauréats de la Beauce-Etchemin au 24e Défi OSEntreprendre

C'est hier soir qu'avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action.

Lors de ce gala, 23 prix ont été remis aux lauréates et lauréats, dont plusieurs de Beauce-Etchemin (voir la liste ci-bas) qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant près de 30 000 $ ont été décernées à ces élèves, ces étudiants et ces nouveaux entrepreneurs.

Les présidents d’honneur régionaux de ce 24e Défi OSEntreprendre, MM. Michel et Alexandre Montminy de CMATV se sont dit très inspirés par le dynamisme et la passion des lauréats. Ils n’ont pas manqué de souligner la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. « Le Défi OSEntreprendre est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région! » ont-il signifié

Voici la liste des lauréats:

Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e année)

- Les éditions du Husky (École Notre-Dame d’Etchemin/CSS des Navigateurs)

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e année)

- Le Marché de Léry (École De Léry-Monseigneur-de-Laval/CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e année)

- Un Chaîne You Tube (École l’Éco-Pin/CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e année)

- La Popote du Big 6 – De la tour au bedon (École de la Marelle/ CSS de la Côte-du-Sud)

Catégorie Secondaire 1er cycle (1ere et 2e année)

- Création d’un jeu de société (École secondaire Beaurivage/ CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e année)

- Aménagement extérieur de l’école (École secondaire Pamphile-Le May/ CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

- Shadz Gamer (École secondaire Bon Pasteur/ CSS de la Côte-du-Sud)

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

- La Boîte à Costumes (Centre d’éducation des adultes de Saint-Prosper et Sainte-Justine / CSS de la Beauce Etchemin)

Catégorie Collégial individuel et petit groupe

- William Lachance - Magicien (Cégep de Lévis)

Catégorie Collégial collectif

- Ensemble vert un avenir carbo responsable (Cégep Beauce-Appalaches)

Catégorie Universitaire individuel et petit groupe

- Partager le plaisir d’apprendre (UQAR, campus de Lévis)

Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire

Les Serres Nordiques (Saint-Isidore / MRC de la Nouvelle-Beauce)

Catégorie Commerce

Boulangerie du Chêne (Leclercville / MRC de Lotbinière)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Bergerie des Petites Laineuses (Cap Saint-Ignace / MRC de Montmagny)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Ferme Mouvance (Saint-Jean-Port-Joli / MRC de L’Islet)

Catégorie Innovations technologique et technique

Progximity (Thetford Mines / MRC des Appalaches)

Catégorie Services aux entreprises

Bleney.ca (Sainte-Marie / MRC de la Nouvelle-Beauce)

Catégorie Services aux individus

Microbrasserie Etchemin (Lac-Etchemin / MRC des Etchemins)

Volet Réussite inc.

- Pub de la Contrée & Microbrasserie de Bellechasse (Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland / MRC de Bellechasse)

Volet Faire affaire ensemble

- La Pelle du Vrac (Saint-Apollinaire / MRC de Lotbinière)