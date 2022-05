Pizza Salvatoré Saint-Georges remporte trois prix

Pizza Salvatoré Saint-Georges a remporté trois prix dans le cadre du premier gala de la bannière québécoise, qui s’est tenu au Château Frontenac de Québec le 2 mai, en présence de quelque 200 gestionnaires associés de l'entreprise familiale.

L'établissement a obtenu la 2e position pour le Meilleur service client de la chaîne en 2021 ainsi que la 3e position dans la catégorie Plus hautes moyennes de vente et celle de la Plus grande progression des ventes durant l’année 2021. Les plaques méritoires ont été remises à l’équipe des gestionnaires composée de Claude Bureau et Frédéric Bélanger.

L’entreprise, qui a été fondée en 1964 à Saint-Georges par Salvatoré Abbatiello, est en forte croissance depuis quelques années alors que le réseau est passé de 15 à 45 pizzérias en moins de deux ans.

PHOTO — L'équipe de Pizza Salvatoré Saint-Georges lors de la remise des prix: Frédéric Abbatiello, Sébastien Abbatiello, Paul Loignon, Mai-Iy Vir, Matys Lapointe, Claude Bureau, Luce Bolduc, Frédéric Bélanger, Michael Rioux et Vincent Deshaies.