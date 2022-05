Jusqu'à 10 000 $ de prêt pour des projets agricoles innovants

Le Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan a procédé ce matin au lancement officiel d’un nouveau fonds de financement agricole de 110 000 $ pour les producteurs et transformateurs de Beauce-Sartigan.

L'annonce a été faite en collaboration avec le Conseil économique de Beauce (CEB), la MRC de Beauce-Sartigan et Desjardins à La Miellerie de Sophie, établie à Notre-Dame-des-Pins.

Ainsi, le Microcrédit agricole Beauce-Sartigan permettra d'apporter une aide financière pouvant atteindre 10 000 $, sous forme de prêt sans intérêt, aux entreprises agricoles en démarrage, en processus de développement ou en processus de diversification.

« Le but est de rendre accessible le crédit agricole pour de petites entreprises qui n’ont pas accès au crédit conventionnel des institutions financières », d’expliquer Pascal Leclerc, président du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan, initiateur de ce projet. « On souhaite ainsi appuyer les petites entreprises en émergence. » Le but étant de soutenir des idées innovantes, peut-être jamais vues dans la région, comme la culture d'insectes par exemple.

Les quatre organismes collaborateurs ont chacun octroyé la somme de 25 000 $ dans ce fonds, auquel le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a ajouté un montant appréciable de 10 000 $.

« Les élus de la MRC de Beauce-Sartigan sont heureux de s’associer à ce groupe de partenaires financiers pour la création de ce fonds. Nous croyons que notre territoire possède tous les atouts pour le développement de l’agriculture ou encore de la transformation agroalimentaire et nous souhaitons encourager le démarrage ou l’expansion d’entreprises de ce secteur d’activité », de mentionner Dany Quirion, préfet de la MRC de Beauce-Sartigan.

Pour sa part, la directrice générale du CEB, Hélène Latulippe, partageait que son conseil d’administration est très sensible à toute intervention visant à améliorer nos milieux de vie, à augmenter l’attractivité de la région, et à favoriser la rétention des jeunes ainsi que l’attraction de nouveaux talents.

« Comme nous accompagnons déjà les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires, lors de leurs différentes phases de développement (démarrage, acquisition, croissance et relève), nous étions l’organisme tout désigné pour accompagner les promoteurs dans ce projet, en plus de prendre en charge tout le processus d’analyse des dossiers de financement déposés au fonds », a-t-elle ajouté.

Jusqu’à 10 000 $

Parmi les critères exigés pour être admissible à ce nouveau fonds, l’entreprise doit avoir moins de 10 ans d’existence et un chiffre d’affaires ne dépassant pas les 250 000 $. Chacun de ces prêts sans intérêts peuvent se rendre jusqu’à 20 % du coût d’un projet, pour un maximum de 10 000 $ remboursables sur cinq ans. Pour soumettre un dossier, il est possible de contacter le Conseil économique de Beauce.

Sophie Roy, propriétaire de La Miellerie de Sophie qui accueillait l’événement, souhaite proposer son dossier à ce nouveau fonds afin de faire évoluer ses installations initialement prévues pour 50 ruches. Elle est désormais rendue à 250 ruches.