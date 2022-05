Plus de 175 000 $ investis pour 4 entreprises de la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins a annoncé l’octroi de 101 237 $ à quatre projets dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique ainsi que de 75 000 $ de l’enveloppe de la Politique de soutien aux entreprises, le tout totalisant un investissement de 176 237 $ dans le milieu.

Les promoteurs soutenus dans le cadre de ces programmes sont :

9453-0268 Québec inc. , pour le projet de reprise du restaurant Le Martini, situé à Lac-Etchemin et l’aménagement d’une boucherie : 41 000 $ de l’enveloppe du Plan de relance et 25 000 $ de l’enveloppe du Programme de soutien aux entreprises des Etchemins ;

, pour le projet de reprise du restaurant Le Martini, situé à Lac-Etchemin et l’aménagement d’une boucherie : 41 000 $ de l’enveloppe du Plan de relance et 25 000 $ de l’enveloppe du Programme de soutien aux entreprises des Etchemins ; Confection Katvin inc. , pour le projet de développement et de commercialisation d’une nouvelle gamme de vêtements de sport à Sainte-Justine : 53 237 $ de l’enveloppe du Plan de relance et 25 000 $ de l’enveloppe du Programme de soutien aux entreprises des Etchemins ;

, pour le projet de développement et de commercialisation d’une nouvelle gamme de vêtements de sport à Sainte-Justine : 53 237 $ de l’enveloppe du Plan de relance et 25 000 $ de l’enveloppe du Programme de soutien aux entreprises des Etchemins ; Microbrasserie Etchemin inc. (Lac-Etchemin), pour le projet d’aménagement d’une zone de production brassicole : 7 000 $ de l’enveloppe du Plan de relance ;

(Lac-Etchemin), pour le projet d’aménagement d’une zone de production brassicole : 7 000 $ de l’enveloppe du Plan de relance ; NPT Mécaniques, pour le projet d’acquisition d’une place d’affaires à Saint-Prosper et d’acquisition d’équipements : 25 000 $ de l’enveloppe du Programme de soutien aux entreprises des Etchemins.

Notons que près de 500 000 $ sont toujours disponibles dans le Plan de relance. Les promoteurs intéressés à déposer un projet pour en bénéficier sont invités à consulter les documents disponibles sur le site internet de la MRC. Toute personne désirant formuler des questions ou des commentaires en lien avec cet appel à projets peut par ailleurs le faire à [email protected]

Le Plan de relance des Etchemins

Mis sur pied en 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et disposant d’une enveloppe de 5,2 M$, le Plan de relance des Etchemins vise à appuyer des occasions de développement permettant de contribuer au dynamisme et à la pérennité du territoire.