Katy Bond nommée PDG du fabricant cycliste Rocky Mountain

En poste comme directrice générale depuis 2019, Katy Bond vient d'être nommée présidente-directrice générale de l'entreprise Rocky Mountain, dont le siège social se trouve à Saint-Georges.

Elle succède à Raymond Dutil, fondateur de Procycle, qui jouera dorénavant un rôle conseil au sein de l’organisation qui conçoit, développe et fabrique des vélos de montagne.

« Je suis prête à assumer ce rôle, a avoué la principale intéressée par voie de communiqué de presse, signalant au passage que les femmes à la haute direction restent rares dans l’industrie du sport, et qu’elle se fait une fierté que l’équipe exécutive de Rocky Mountain soit paritaire. C’est un grand honneur de succéder à Raymond Dutil, bâtisseur et visionnaire du vélo au Québec et au Canada. »

La dirigeante de 44 ans fera des relations avec les détaillants et les consommateurs une priorité.

Elle partagera son temps entre le siège social de l’entreprise en Beauce et le centre de développement de North Vancouver, de même qu’en télétravail, et avec des voyages terrain aux États-Unis.

Rappelons que Rocky Mountain emploie près de 140 travailleurs spécialisés dont près des deux-tiers sont basés en périphérie du bureau chef de Saint-Georges-de-Beauce.