Matiss agrandit son usine de Saint-Georges

L’entreprise Matiss a l’intention d’agrandir son usine de fabrication sur la 25e Avenue à Saint-Georges afin de fournir à la demande de leurs produits qui est de plus en plus forte dans la région nord-américaine.

Le but de ces travaux est également de soutenir leur croissance des dernières années, notamment pour leur division MatissEquipment, et de répondre à la demande des logiciels et contrôles de procédés de Matissoft.

Spécialisée en automatisation et en robotisation, l’entreprise, qui a son siège social à Saint-Georges, profite de la pénurie de main-d’œuvre et de la pandémie. En effet, les entrepreneurs se tournent de plus en plus vers ces solutions pour contrer les effets.

La demande pour la coupe par lame ultrasonique et les projets d’intégration en robotique particulièrement dans le secteur agroalimentaire a connu une hausse considérable.

Dans le but d’appuyer cette croissance, Matiss entamera des travaux en plusieurs phases.

Pour la première phase, ils seront effectués dans les secteurs sud-est et nord-ouest du bâtiment actuel. Cela permettra d’augmenter de 30 % la superficie existante de 28 000 pieds carrés, soit 9 100 pieds carrés d’espace à leurs installations et de 50 % la superficie actuelle des stationnements.

Ils permettront d’accueillir plus d’une trentaine de nouveaux employés sur trois ans dans différentes spécialités : électromécaniciens, manœuvres, mécaniciens-assembleurs, soudeurs, acheteurs, vendeurs, programmeurs d’automates (PLC) ou de robots et concepteurs mécaniques.

Ce projet d’agrandissement, qui représente plus de 2,5 millions $ en investissement, permettra de doubler la production. « Cet agrandissement est une étape clé de notre plan stratégique de croissance. Matiss a déjà une clientèle bien établie au Canada, de même qu’aux États-Unis, de nouveaux projets et de nouveaux employés pourront donc être accueillis dans le but de répondre à la demande croissante. », affirme Jacques Martel, président de Matiss.

Les travaux seront complétés à l’automne 2022.