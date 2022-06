Destination Beauce: plein de projets à venir en 2022

Une trentaine d’entreprises et de partenaires ont assisté hier à l’Assemblée générale de Destination Beauce au Verger à Ti-Paul – Cidrerie et Tarterie de Saint-Elzéar.

Les membres et partenaires ont pu entendre les réalisations de l’organisme en 2021, les projets et les priorités de 2022, puis ils ont procédé à la nomination d’une nouvelle administratrice pour la Nouvelle-Beauce.

Bilan annuel et états financiers 2021

L’équipe a profité de cette Assemblée générale annuelle en présentiel afin de présenter le rapport de 2021 et souligner le travail de l’équipe qui a procédé lors de cette année à plusieurs annonces et dévoilement majeurs.

« Je n'aurais jamais cru avoir l'honneur d'inaugurer le premier projet régional fédérateur et porteur d'une identité forte, la Route de la Beauce et, dans la même année, de procéder au dévoilement de la nouvelle image de marque de la région. C'est le cas de le dire ce fût une vraiment belle année ». a indiqué le président sortant, Martin St-Laurent.

L’équipe a déposé la nouvelle planification stratégique de l’organisation 2021-2024 intitulée Sous le signe de la solidarité. Cette dernière, comme le titre le mentionne, est orientée vers la relance et la reprise de l’industrie touristique post pandémique. Le tout se traduit par une présence assidue de l’équipe sur le terrain, des activités de réseautage afin de favoriser le partage entre les entrepreneurs touristiques, mais aussi une série d’actions promotionnelles concertées vers un seul et même objectif : faire rayonner la région.

« L’industrie touristique occupe une place de plus en plus importante dans notre région, et c’est grâce aux nombreux développements des dernières années que nous pouvons maintenant nous afficher comme une destination touristique incontournable en Chaudière-Appalaches », a fait remarquer Émilie Gagnon, directrice du développement touristique par intérim.

Pour conclure, les états financiers présentent un bilan équilibré qui s’explique par la gestion saine des dernières années qui a permis la réalisation d’un projet spécial via des sommes grevées d’affectation. Ce projet majeur est celui de la refonte de l’image de l’organisation en cohésion avec la nouvelle image de marque régionale. Ce grand chantier évalué à près de 30 000$ se conclura en 2022. Voici quelques chiffres et données importantes à retenir pour l’année 2021:

— 115 143$ investis par Destination Beauce en promotion touristique (comparativement à 115 184$ en 2020);

— Neuf campagnes promotionnelles gratuites pour les ALLIÉS de l’organisation (comparativement à 7 en 2020);

— Investissement majeur en accueil touristique de l’ordre de 60 756$ pour la création d’un nouveau bureau d’information touristique à Saint-Georges qui sera inauguré le 23 juin.

Pour le secteur de la Beauce, par rapport à 2019, 51 % des répondants au Sondage de performance - Été 2021, mené par TCA pour la période du 1er juin au 30 septembre, ont connu une augmentation de leur achalandage touristique (20 % en 2020).

Pour 18 % des répondants, le nombre de visiteurs est demeuré stable (23% en 2020), alors que 23 % des répondants ont connu une baisse de leur achalandage (comparativement à 57 % en 2020). 8 % des répondants se sont abstenus de répondre.

Nouveau conseil d’administration

Le conseil d’administration compte neuf administrateurs dont six sont élus par l’assemblée générale des ALLIÉS, désignés de la façon suivante : deux gestionnaires ou entrepreneurs touristiques représentant de la MRC de La Nouvelle-Beauce (Francis Gagné du Houblon des Jarrets Noirs et nouvellement élue, Claudia Poulin du Woodooliparc), deux de la MRC de Robert-Cliche (Jean-Yves Goulet, de la Bleuetière Goulet et Marie-Ève Poulin, ayant obtenue un second mandat lors de l’AGA, du NRJ Spa Nordique), puis deux de la MRC de Beauce-Sartigan (Nick Fortin de la Fromagerie la Pépite d’Or ayant obtenu un second mandat lors de l’AGA et Mireille Vézina du centre de congrès et Hôtel le Georgesville). De plus, un élu est nommé par chacune des trois MRC de la Beauce (Gaétan Vachon de la MRC Nouvelle-Beauce, René Leduc de la MRC Robert-Cliche et Claude Morin de la MRC Beauce-Sartigan).

La Route de la Beauce

Destination Beauce a aussi souhaité faire un bilan du projet de « La Route de la Beauce ».

La phase 2, qui consiste à installer des modules de jeux ludiques, ainsi que des bornes du « Miracle » (dédiées à de l’information historique sur la région) sera complétée à l’automne 2022.

L’équipe procède actuellement à la recherche de financement afin de propulser encore davantage ce grand projet. À l’heure actuelle ce sont presque 500 000$ qui auront été investis pour la réalisation de ce grand chantier en collaboration avec différents partenaires financiers.

L’inauguration officielle de la Route de la Beauce a eu lieu à l’automne 2021 et des activités spéciales sont prévues afin de célébrer la fin de la période d’implantation des modules ludiques en 2022.