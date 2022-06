Québec accorde plus d'1,2 M$ pour l’agrandissement des locaux de Mécanium

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 1 209 481 $ au Cégep Beauce-Appalaches pour l’amélioration et l’agrandissement des locaux du Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Mécanium.

L'annonce a été faite cet après-midi dans les locaux de l'établissement par Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, au nom de la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours. Il était accompagné de Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches ainsi que de Félix Lachance, directeur général chez Mécanium.

Le projet, d’une valeur de plus de 1,3 million de dollars, a permis la construction d’une mezzanine d’une superficie de 115m2 au-dessus de l’atelier secondaire de Mécanium. Les bureaux ont donc pu être rassemblés à cet endroit, permettant ainsi de réaménager l’espace dans l’atelier principal et d’installer un pont roulant ainsi qu’une porte de garage dans l’atelier secondaire.

« Les CCTT jouent un rôle essentiel pour soutenir l’innovation de nos PME. Avec ce nouvel aménagement, Mécanium pourra encore mieux accompagner nos manufacturiers dans leurs projets technologiques. La recherche, l’innovation et la productivité sont au cœur de notre vision économique, et la mission de Mécanium s’inscrit dans cette vision », a souligné Lucie Lecours.

Cette nouvelle installation vise à contrer la rareté de main-d'oeuvre par la robotisation et l'automatisation des entreprises au Québec et en Beauce. L'équipe de Mécanium a pour mission d’accompagner les PME manufacturières par la conception et la fabrication de solutions mécatroniques afin d’accroître leurs connaissances, leur productivité, leur compétitivité et la qualité de leurs produits et procédés.

« Par cette annonce, nous confirmons l’importance de continuer à favoriser le

développement de Mécanium à Saint-Georges. Nous sommes fiers de pouvoir l’aider dans cette étape clé, et les étudiants et les entreprises de la Beauce vont en profiter dans les années à venir. La croissance actuellement vécue par nos organisations doit être soutenue en collaboration avec le secteur de la recherche et de l’éducation. Les améliorations apportées aux installations permettront d’augmenter le nombre d’activités de transfert de technologie au milieu industriel pour faire face aux défis du présent et de l’avenir », a précisé le député provincial Samuel Poulin.

Cette aide gouvernementale est principalement issue du Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation , volet 4 – Soutien au financement d’infrastructures de recherche et d’innovation.