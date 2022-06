Oshkosh Corporation achète MaxiMétal de Saint-Georges

L’entreprise américaine Oshkosh Corporation a annoncé qu’elle venait d’acheter MaxiMétal de Saint-Georges.

Les deux compagnies fabriquent des véhicules destinés aux missions critiques et des équipements essentiels. Maxi-Métal se spécialise dans la conception et fabrication sur mesure de véhicules incendie et utilitaires.

Ainsi, l’entreprise beauceronne qui sert les professionnels des services d'incendie et d'urgence depuis 1983 fera partie de la division des véhicules Incendie & Urgence d’Oshkosh.

« Maxi-métal est une organisation reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son souci d’excellence du service à la clientèle », a dit John C. Pfeifer, président et chef de la direction de Oshkosh Corporation. « Leur culture et leur approche client s’alignent exceptionnellement bien avec Oshkosh, Pierce Manufacturing Inc. et son réseau de détaillants. »

Rappelons q'elle est aussi un manufacturier de premier plan au Canada et fait la fierté de la région.

Oshkosh assure que MaxiMétal conservera son nom, les membres de son équipe, ses installations ainsi que ses marques de commerce.