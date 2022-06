DPME présente son bilan annuel

L'équipe de Développement PME (DPME) a présenté dimanche, lors de son assemblée générale annuelle à la Cache à Maxime de Scott, son rapport annuel 2021-2022.

Une fois de plus, les résultats obtenus dépassent les attentes de ses bailleurs de fonds et démontrent non seulement l'impact, mais la pertinence de ses interventions en réponse aux défis des entreprises manufacturières dans le contexte actuel L’équipe a profité de l'occasion pour faire un 5 à 7 réseautage, un retour en présentiel depuis le début de la pandémie.

D’un point de vue global, en 2021-2022, DPME a rejoint 327 entreprises différentes. Au chapitre des interventions directes, DPME a réalisé 165 mandats d’accompagnement individuel en entreprise, en plus d’avoir répondu à 166 demandes d’aide ponctuelle via son service d’infoconseils et réalisé 146 préévaluations en entreprise.

De même, DPME a organisé de nombreuses activités en les offrant de façon hybride afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et accommoder les participants. Parmi les activités présentées, on compte:

● 10 rencontres Défis PME, rassemblant 159 participants provenant de 106 entreprises;

● 10 cercles d’échanges, rassemblant 286 participants provenant de 97 entreprises; ● 5 visites industrielles rassemblant 56 participants provenant de 19 entreprises;

● 18 conférences et formations rassemblant 132 participants provenant de 98 entreprises;

Enfin, notons que Dominique Nadeau, de l'entreprise Safari Condo, succède à Robert Dion, à la tête du conseil d’administration de DPME, lui qui a occupé la fonction pendant dix ans.

Rappelons que les bailleurs de fonds qui soutiennent DPME depuis plusieurs années sont Développement économique Canada (DEC), le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), ainsi que de nombreux partenaires d’affaires privés.