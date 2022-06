L'entreprise Abritek agrandira sa deuxième usine

L'entreprise Mirage, de Saint-Georges-de-Beauce, a été nommée au premier rang des manufacturiers de planchers de bois franc au Canada et ce, pour une treizième fois. C’est ce qu’ont dévoilé les résultats du sondage annuel Award of Excellence mené par le magazine américain Floor Covering News, auprès de milliers de détaillants des États-Unis et ...