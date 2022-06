Manon Nadeau reçoit deux prix de l'école Fierbourg

Ce vendredi 17 juin, Manon Nadeau de Saint-Georges s’apprêtait à fêter ses 54 ans. Elle avait de quoi fêter puisqu’elle a reçu non pas un, mais deux méritas lors du gala du même nom en soutien informatique de l’école Fierbourg à Québec.

En effet, cuisinière de métier, Mme Nadeau a décidé de retourner sur les bancs d’école et terminait ce vendredi sa formation de 1800 heures en soutien informatique. C’est avec persévérance et perfectionnisme qu’elle s’est démarquée de son groupe et a reçu le méritas « choix du tuteur ».

Et comme si ce n’était pas suffisant, elle a reçu le méritas « assiduité » avec le meilleur taux de présence soit 99,92 %. En effet, elle s’est seulement absentée afin de pouvoir décrocher un emploi stimulant chez Alien Informatique à Saint-Georges.