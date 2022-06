Le Manoir Lac-Etchemin change de mains

Établi depuis 1949, le Manoir Lac-Etchemin vient de changer de mains et est devenu la propriété de l'homme d’affaires et entrepreneur Nicolas Côté, qui compte plus de 15 années d’expérience dans l’immobilier.

De même, l'établissement sera dorénavant géré par Paul Chabot, à titre de directeur de l’hébergement.

Aussi, on a profité de ce changement de garde pour rafraîchir l'image graphique en adoptant un nouveau logo.

Malgré ces changements, la vocation hôtelière du Manoir, qui compte 39 chambres, deux salles à dîner, une terrasse avec piscine et spa, demeure la même. On comptera sous peu l’ajout d’une microbrasserie à l’été 2022.

Enfin, il est désormais possible d’acheter l’une des 39 chambres pour y générer un revenu de location, tout en ayant la possibilité de l’habiter le temps de quelques jours de vacances chaque année.

« Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à la pérennité de ce joyau de villégiature et nous espérons que le Manoir Lac-Etchemin continuera de faire rayonner la région de Chaudière-Appalaches », ont affirmé MM. Côté et Chabot par voie de communiqué de presse.

PHOTO — De gauche à droite, Éric Doyon, propriétaire, resto Ō Manoir, Alexis Bertrand, propriétaire, Verso microbrasserie, Nicolas Côté, propriétaire, Manoir Lac-Etchemin et Paul Chabot, directeur de l’hébergement.