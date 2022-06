Fête du Canada : ouvert ou fermé ?

Ce vendredi, plusieurs Canadiens seront en congé pour la fête du Canada. Bien que les Québécois ont plus tendance à célébrer cette journée en déménageant, il n’en demeure pas moins que d’autres aimeront bien profiter de cette pause.

Toutefois, il est important de bien vérifier les services qui sont disponibles cette journée

Voici une liste non exhaustive de ce qui sera ouvert et fermé .

Ouvert

Les pharmacies (sauf exception), les petits commerces d’alimentation (boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, etc.), les magasins et épiceries à grande surface (IGA, Métro, Maxi, Super C, etc.), succursales de la SAQ (à l’exception de celles situées dans un centre commercial fermé), les restaurants et bars, les arénas, piscines extérieures, pataugeoires et jeux d’eau, la plupart des musées et attractions, certaines librairies, certains fleuristes, les stations-service, les écocentres et exceptionnellement cette année, les bureaux des passeports.

Fermé

Les banques et les caisses populaires, le service de Postes Canada, les commerces de détail, les centres commerciaux, les centres de services de la SAAQ, les bibliothèques et service municipaux, les succursales de la SQDC et les piscines intérieures.

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé le jeudi 1er juillet (incluant la Pharmacie Familiprix ainsi que le resto Chez Ashton) cependant que l'épicerie Super C demeurera ouverte aux heures régulières. Le centre commercial sera ouvert le 2 juillet à compter de 9 h 00.

Autobus Breton : Aucun changement à l'horaire lors de la Fête du Canada. Les départs des autobus seront aux mêmes heures.

Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert ainsi que la SAQ Sélection de Saint-Georges aux heures régulières.

Le Centre culturel Marie-Fitzbach (incluant la bibliothèque) sera fermé avec réouverture le 2 juillet à 10 h.

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées le 1er juillet, à l'exception du restaurant Mikes, de la Pharmacie Brunet et de l'épicerie Super C. Le centre commercial sera à nouveau ouvert le 2 juillet à compter de 9 h 00.

Le Cinéma Lumière sera ouvert ainsi que la succursale de la SAQ de Sainte-Marie aux heures régulières.

La Bibliothèque Honorius-Provost sera ouverte le 1er juillet.