Un certificat honorifique pour Pizza Salvatoré

L’entreprise familiale Pizza Salvatoré a reçu un certificat honorifique de la part du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, pour souligner l’ouverture du 50e restaurant de l’entreprise beauceronne.

« Mes frères, ma sœur et moi sommes très fiers d’avoir reçu cette reconnaissance de la part du député. Notre expansion est le résultat d’un grand travail d’équipe et ne fut pas sans embûches au courant des deux dernières années. Ayant les valeurs beauceronnes bien ancrées, accompagnés de notre précieuse équipe, nous nous sommes retroussé les manches et avons mis beaucoup d’effort pour toujours offrir un bon service à la clientèle dans l’ensemble de nos restaurants », a déclaré Elisabeth Abbatiello, copropriétaire de la chaîne avec ses quatre frères et soeur.

La remise du certificat a eu lieu ce lundi 4 juillet, dans les locaux de l'entreprise à Saint-Georges.

Notons que, dans la dernière année, Pizza Salvatoré a plus que doublé son chiffre d'affaires global et a augmenté ses « same-store sales » de 67%. Un taux de progression qui s’avère hors du commun dans le domaine de la restauration rapide.

La troisième génération a toujours voulu assurer la stabilité, mais aussi la croissance de l’entreprise.

Historique

L’entreprise québécoise fondée par Salvatoré Abbatiello a établi son premier restaurant à Saint-Georges en 1964. La deuxième génération en a fait un réseau comptant 13 restaurants et la troisième génération a racheté l’entièreté des restaurants à leur père en 2018.

Pour les cinq frères et sœurs, reprendre l’entreprise familiale était tout à fait naturel. « On a grandi en voyant nos parents et nos grands-parents se consacrer à l’entreprise familiale. Dès le début de notre adolescence, nous avons travaillé dans les restaurants et avons occupé tous les postes. Nous avons toujours eu une vision de croissance, tout en étant pleinement conscients des défis opérationnels en ayant les deux pieds dans le réel et dans le concret », se souvient Élisabeth Abbatiello.