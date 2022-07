Domaine Escapad: construction des premières résidences

Après la réalisation des travaux d’infrastructures, le développement résidentiel récréotouristique entourant le Domaine Escapad est en marche. Effectué au pied du mont Adstock dans le secteur de Saint-Daniel, les premiers permis de construction sont maintenant émis.

Il y a déjà six ans, des entrepreneurs rencontrait la Municipalité d’Adstock pour discuter d’un projet au pied de la montagne dont la nature serait préservée à plus de 80%. Leur but était, et a toujours été, d’intervenir dans ce milieu naturel avec le plus grand respect. Après plusieurs démarches, le gouvernement provincial accordait une aide financière. Maintenant, le Domaine Escapad est sur le point d’accueillir ses premiers résidents.

Du côté du Service de l’urbanisme à la Municipalité d’Adstock, le personnel a déjà octroyé une dizaine de permis de construction alors que plusieurs autres sont présentement en cours d’analyse.

La première phase du projet totalise 83 mini-chalets, 33 chalets, 45 condos et 43 emplacements pour des véhicules récréatifs. Les promoteurs du Domaine Escapad indiquent qu’actuellement 116 terrains ont été vendus. D’autres phases sont d’ailleurs en cours d’élaboration par les personnes responsables du projet. Outre le volet domiciliaire, la construction d’un nouveau chalet d’accueil est aussi prévue.

Pour le maire de la Municipalité d’Adstock, Pascal Binet, l’aboutissement de ce projet d’envergure représente plusieurs années d’efforts et de négociation : « La concrétisation du Domaine Escapad et la diversification des activités du pôle récréotouristique du mont Adstock constituent les conditions de réussite pour développer le secteur de Saint-Daniel avec la présence du Parc national de Frontenac. C’est l’un des axes stratégiques identifiés par la Municipalité. »

Évalué à plus de 100 millions de dollars, le projet à terme du Domaine Escapad apportera d’importantes retombées socio-économiques non seulement au territoire adstockois, mais également à l’ensemble de la région, rappelle l'administration municipale.