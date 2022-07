Tournoi de golf du CEB: une récolte de plus de 30 000 $

Le Conseil économique de Beauce (CEB) tenait, vendredi 8 juillet, son 40e tournoi de golf, L’Annuel en affaires », qui a réuni 268 participants au Club de Golf Saint-Georges.

L’événement a permis au CEB de récolter un peu plus de 30 000 $ qui serviront aux opérations annuelles de l’organisme pour soutenir la mission de développement économique auprès des entrepreneurs de la région.

Le président d’honneur de l'événement était Carl Fortin, cofondateur et directeur général de Golf In, alors que Brigitte Busque, de la Banque Royale (RBC), agissait comme présidente du comité organisateur. Dix-sept kiosques des plus gourmands et amusants étaient positionnés sur le parcours.

Les gagnants

Le quatuor qui a remporté les honneurs pour les départs du matin, avec un impressionnant score de -12, était composé d'Alexandre Binet-Patoine, Samuel Turcotte, Stéphane Roy et Olivier Binet-Patoine, représentant l’entreprise Canada Motor Import.

En après-midi, le quatuor gagnant était composé de Paul Thabet, Maxime Fortin, Stéphane Roy et Michael Thabet, représentant l’entreprise Bois Paul inc. L'équipe a réalisé un score de -13.

Au cours de la journée, les golfeurs étaient invités à participer à un concours sur un simulateur intérieur Golf In installé spécialement pour le tournoi. Le gagnant, Bernard Guillemette, a mérité une soirée VIP pour 25 personnes chez Golf In, cocktail dînatoire inclus. Maxime Giguère a obtenu, quant à lui, la seconde place et un certificat-cadeau de 200 $ au Shaker à Saint-Georges, offert par la Banque RBC.