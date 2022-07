Bilan annuel de la CCINB: un bénéfice net de près de 50 000 $

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a clos son bilan financier 2021-2022 avec bénéfice net de 47 083 $.

C'est ce qui a été présenté aux membres de l'organisme lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue hier en présentiel au resto Giovannina Pizzeria de Sainte-Marie.

Plusieurs actions ont pu être réalisées telles que la campagne d’achat local (vente de cartes cadeaux), un Marché de Noël, des activités de réseautage (virtuel et présentiel), la mise de l’avant des membres par la production d’un grand nombre de vidéos et la défense de leurs intérêts par la sortie de plusieurs communiqués de presse, lettres ouvertes et la réalisation d’entrevues médiatiques. Le tout incluant un Gala Perséides fort apprécié,

« Nos Perséides ont enfin pu se tenir après plusieurs reports et remaniements. Le vif succès de cette soirée est sans contredit le moment marquant des 12 derniers mois. Je tiens également à remercier particulièrement François Lehouillier, pour ses nombreuses années à siéger sur le CA et à souligner son grand dévouement envers la Chambre », a indiqué Chantal Gravel présidente de la CCINB, dans le rapport annuel.

« Le rôle des Chambres de commerce est en changement. Les Chambres ne sont plus perçues uniquement pour de l’organisation d’événements. Notre rôle est bien plus important et la communauté le reconnait enfin. L’année 2022-2023 en sera une marquante pour notre organisation. Nous aurons bientôt une équipe de quatre personnes, qui nous permettra d’être encore plus présents », a mentionné de son côté la directrice générale, Nancy Labbé.

Deux nouveaux membres s’ajoutent au conseil d’administration avec l’arrivée de Myriam Maheu (Couvoir de Scott) et Jeff Cantin (Cantin Cabinet Conseils). Ils prennent la place de François Lehouillier et de Vincent Rochette.

Finalistes du Gala RH

Au terme de l'AGA, les responsables de la CCINB ont annoncé les noms des finalistes du tout premier Gala RH qui se tiendra le 21 septembre au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le but du gala est de mettre en valeur les pratiques gagnantes en ressources humaines, en particulier dans le contexte actuel de la pénurie et de la rareté de la main d'oeuvre.

Le gala comprendra aussi un souper conférence avec comme invité Louis Veilleux, président chez Métal Bernard.

Voici la liste des finalistes annoncés par catégorie:

Processus d’immigration (Présenté par Lexsa Avocats)

- Groupe Ferti

- duBreton

- Olymel

Reconnaissance interne (Présenté par le Cégep Beauce-Appalaches et le Centre universitaire des Appalaches)

- Clinique Prophysio/Jean Ngan

- Plani-Assure/Laura Belle

Gestion du télétravail (Présenté par Hydro-Québec)

- Armoires AD+

- Daniel Paré Dodge Chrysler

- SecurMedic

Santé et sécurité (Présenté par Vachon École de conduite supérieure)

- Centre de formation des Bâtisseurs/CSSBE

- Christian Marcoux, cuisine et mobilier design

- Alkegen

Développement des compétences (Présenté par le CSSBE)

- Beauce Atlas

- Toitures Frontenac

- Alkegen

Responsable RH, DRH de l’année (Présenté par Hainse Développement Organisationnel)

- Vachon Breton, S.A.

- Pharmacie Jean Coutu/Émilie Chouinard et Claude Roy

Virage numérique RH (Présenté par Atman Co)

- Vachon École de conduite supérieure

- Christian Marcoux, cuisine et mobilier design

Coup de cœur Chaudière-Appalaches (Présenté par Desjardins)

- Vachon Breton, S.A.

- Créaform

- Jyga Technologies

Enfin, le prix Innovation RH (20 employés et moins) est une nomination de Services Québec et sera annoncé uniquement le soir du gala.

Déjà, 150 billets ont été vendues pour la soirée et on espère accueillir au moins 250 convives, a précisé Nancy Labbé.