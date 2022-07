Trois employeurs honorés pour la conciliation études-travail

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la conciliation études-travail #MonChoixMesÉtudes, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a souligné, hier, l’implication de trois employeurs de la région qui se démarquent par leur engagement dans la réussite éducative de leurs employés.

Il s’agit des Industries PF, à Saint-Martin, ainsi que de Gestion Septimo (McDonald’s) et de Matiss, à Saint-Georges, qui se sont tous les trois vu remettre cette distinction pour avoir mis en place plusieurs pratiques favorisant une bonne conciliation études-travail, en plus de soutenir la motivation scolaire.

«Il n’y a rien de plus plaisant comme retombées que de voir un(e) jeune réussir à l’école, grandir et s’épanouir au travail. La réussite scolaire est une priorité chez les Industries PF», mentionne Guy Roy, président des Industries PF.

«Notre engagement envers les étudiants est sincère et plusieurs de nos pratiques d’emploi sont mises en place pour eux. Cette catégorie de main d’œuvre est très importante pour notre organisation et nous tentons de jumeler cela avec une valeur qui nous tient à cœur, soit l’éducation. Nous tentons toujours d’être le plus présents possible pour nos étudiants afin de leur permettre de réussir», souligne Andréanne Lacroix, coordonnatrice des ressources humaines chez Gestion Septimo (McDonald’s).

«Nous avons fait le choix du #MonChoixMesÉtudes depuis plusieurs années. C’est une culture d’entreprise qui dépasse la simple initiative temporelle. La conciliation est l’identité de Matiss et cela impacte aussi la réalité de nos étudiants qui peuvent profiter d’un environnement études-travail propice à leur santé globale», informe Marc-Antoine Chassé, responsable des ressources humaines chez Matiss.

Rappelons que ces récipiendaires du prix Employeur engagé dans la réussite éducative #MonChoixMesÉtudes se joignent à la quincaillerie Canac, au Manoir du Quartier ainsi qu’aux IGA Rodrigue & filles et IGA familles Rodrigue & Groleau de Saint-Georges, qui ont reçu ces prix, en 2020. Garaga, Industrie Bourgneuf et Super Soir (Shell) ont également reçu ces prix, en 2021. De plus, un répertoire d’employeurs qui respectent de bonnes conditions de travail pour les étudiants est disponible au www.cestmonchoix.org.

#MonChoixMesÉtudes est une campagne de sensibilisation d’envergure qui mise sur l’importance d’une bonne conciliation études-travail, qui valorise la réussite éducative et qui renforce la motivation scolaire visant autant les jeunes, les parents que les employeurs de la région. Elle est supportée par le comité stratégique en réussite éducative en Beauce-Sartigan.