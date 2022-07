Le Shaker cuisine et mixologie Saint-Georges fête ses cinq ans

Le resto-bar Shaker cuisine et mixologie de Saint-Georges vient de célébrer ses cinq années de présence en Beauce avec une fête qui s'est tenue le 16 juillet dans l'établissement même.

« Nous voulions en particulier remercier la clientèle qui nous a soutenu depuis les débuts en 2017 et qui nous a été fidèle durant les deux années de la pandémie », a fait savoir la directrice des opérations et gestion du Shaker Saint-Georges, Marie-Claude Grégoire. Elle assure les mêmes fonctions pour celui de Victoriaville.

La fête avait également pour but de souligner le travail de la cinquantaine d'employés, dont 15 sont toujours en poste depuis la première heure. « Une équipe formidable », souligne-t-elle.

« Comme bien d'autres dans le domaine [de la restauration], on l'a pas eu facile avec la COVID-19. Par la force des choses, il a fallu s'ajuster et être créatif », signale la dame.

C'est pourquoi l'établissement de Saint-Georges s'est doté d'un camion de cuisine de rue, puis a créé le Comptoir Shaker Express (assiette de tartare, sauce spaghetti, fondu, Poke Bowl, etc.) pour la distribution de ces produits dans les marchés d'alimentation. Une entente est intervenue avec 10 épiciers de la bannière IGA de la région afin de les rendre disponibles au grand public.

« S'il n'y avait pas eu ce chamboulement, on n'aurait sûrement pas exploré ces avenues. D'une certaine manière, ça a eut du bon. On en ressort encore plus fort et plus aguerri », de dire la directrice, qui espère ne plus avoir à jouer au yoyo des ouvertures et des fermetures.

Depuis la levée des mesures sanitaires, la place a repris vie avec un bon roulement de clientèle qui apprécie se retrouver en groupe autour d'une bonne table.

Le Shaker Cuisine & Mixologie est situé au 11655 B, 1ᴱ Avenue, à Saint-Georges.