Le Maestro : des condos locatifs haut de gamme à Saint-Georges

En 2023, les gens en quête d’un milieu de vie dans l’ouest de Saint-Georges alliant modernisme, espaces verts et proximité des services trouveront le logis parfait avec Le Maestro.

Atlas société immobilière annonce la construction de deux bâtiments multirésidentiels de 24 unités de condominium locatif chacun sur la 36e rue. La construction de la première de deux phases débutera en 2023.

« Nous souhaitions offrir aux jeunes retraités ou aux gens dont les enfants ont quitté la maison et qui souhaitent se libérer de l’entretien d’une résidence, une option haut de gamme dans l’ouest de la ville où ils trouveront confort, quiétude et tous les services dont ils ont besoin », soulignent les copropriétaires Éric et Steeve Groleau d’Atlas société immobilière.

La construction respectant des normes environnementales élevées sera effectuée par Construction JL Groleau. De plus, les condominiums locatifs Le Maestro proposeront entre autres une cour intérieure avec aire de vie et jardins, une salle d’entraînement ainsi qu’un boisé et la piste cyclable à proximité. Les deux phases compteront chacune trois étages desservis par un ascenseur dans chacune d’elles en plus un stationnement souterrain commun.

Spacieux, lumineux, modernes et avec une insonorisation de qualité supérieure, ces condominiums seront synonymes de qualité de vie.

Visitez le site internet au www.lemaestro.ca et abonnez-vous à la page Facebook Le Maestro condominiums locatifs pour suivre l’avancée du projet.

À propos d’Atlas société immobilière

Atlas société immobilière, compte déjà plus de 120 unités de location à Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins. Impliquée dans son milieu, l’entreprise propose un parc locatif diversifié pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Atlas est notamment à l’origine de la revitalisation de la 2e Avenue dans le centre-ville de Saint-Georges où des bâtiments désuets ont retrouvé un second souffle afin d’offrir des logements tout à la fois abordables et de qualité.