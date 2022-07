Première édition de la grande course 30e Bercomac

L’entreprise Bercomac Limitée fête ses 30 ans cette année ! Et, c’est en famille avec ses employés, sa communauté et ses partenaires que ça se passe… Des activités et du plaisir pour tout le monde!

Pour marquer le coup, l’entreprise lance la première édition de la grande course du 30e Bercomac, une course de boîtes à savon alors que les pilotes en herbes pourront prendre d’assaut un tronçon de la rue Fortin Nord qui sera transformée pour l’occasion en l’une des plus impressionnantes courses de boîtes à savon de la région.

Petits et grands, vous êtes invités à relever le défi ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui, cela vous donnera le temps de préparer votre bolide. Pour l’inscription et tous les détails de cette première édition de la course Bercomac, https://lepointdevente.com/billets/vzp220527001. Et pour ne rien rater, rendez-vous sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Bercomac et surveillez les préparatifs et surtout, le décompte qui se fera au mois d’août, à quelques jours de l’évènement !

Nous invitons la communauté environnante à se joindre à la grande famille Bercomac, le samedi 27 août prochain, journée phare de ce 30e anniversaire alors qu’une foule d’activités et d’attractions sont déjà au programme.

Une journée festive riche en couleur et en musique :

Courses de boîtes à savon pour deux catégories d’âge (de 7 à 13 ans) et (de 14 ans et +)

Portes ouvertes, visite de l’usine

Jeux gonflables et attractions pour les petits et plus grands

Musique, toute la journée et prestation du groupe Fiddle’n folks en soirée

en soirée Nourriture et consommation disponibles sur place

Et plus encore…

Un feu d’artifice pour clôturer le tout !

*** Les activités auront lieu, peu importe la température***

Atteindre 30 ans de vie professionnelle ne peut se faire sans un gage de confiance de la part de notre communauté environnante et surtout, de la part de nos employés, qui contribuent à faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Nous vous disons merci !