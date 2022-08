Huit jours pour profiter du Marché fermier des Etchemins

Le Marché fermier des Etchemins se déplacera dans cinq municipalités pour un total de huit jours à partir de la fin août.

En 2020, le marché itinérant n’avait ouvert qu’à deux reprises et quatre en 2021.

Ainsi, la population pourra s’approvisionner en produits locaux au Village beauceron de Saint-Prosper (20 et 27 août), au Quinze 68 de Lac-Etchemin (3 et 10 septembre), à la Distillerie Ste-Sabine de Sainte-Sabine (11 septembre), au Centre municipal des loisirs de Saint-Zacharie (17 septembre) et au Centre sportif Claude-Bédard de Sainte-Justine (24 septembre et 1er octobre).

Les gens sont invités à venir entre 9 h et 13 h. Il y aura entre 10 et 15 exposants en moyenne sur place pour vendre leur délicieuse marchandise : fruits et légumes, produits de l’érable et de la ruche, farine de sarrasin, produits transformés, etc.

La présidente du Marché fermier des Etchemins, Mme Andrée-Anne St-Pierre, rappelait que leur mission était « d’offrir une mise en marché commun, dynamique et profitable à nos producteurs et transformateurs. Nous visons à rendre l’achat local plus accessible aux consommateurs des Etchemins. La réponse de nos exposants, des consommateurs et de nos partenaires financiers ayant toujours été positive jusqu’à maintenant, nous avons donc décidé de proposer cette année un plus large éventail de dates et d’endroits, pour en faire profiter un maximum de gens. »

Cette année, il y aura le tirage de nombreux certificats-cadeaux de 10 $, échangeables contre des produits la journée même parmi la clientèle sur place.

C'est en 2020 que le Syndicat de l’UPA des Etchemins prenait le leadership de cette initiative locale en formant le Comité du Marché fermier des Etchemins, afin de développer davantage l’idée d’un marché public attractif, vivant et pérenne.

Le président du Syndicat de l’UPA des Etchemins, M. Christian St-Pierre, s’exprimait ainsi : « Notre organisation est fière d’être derrière le Marché fermier des Etchemins. Cette initiative facilite la mise en marché commun des petites entreprises agroalimentaires des Etchemins, valorise notre agriculture locale en tissant des liens concrets entre producteurs et consommateurs, en plus de contribuer à la vitalité économique et touristique des Etchemins.»