Des fermes ouvrent leurs portes à la population dans Chaudière-Appalaches

Après deux ans de pause, les portes ouvertes sur les fermes du Québec de l'Union des producteurs agricoles(UPA) a décidé de se mettre sous l’égide du mouvement Mangeons local. Durant le mois d’août et septembre, des fermes de la région participeront.

Au total, quatre fermes de Chaudière-Appalaches font partie de la trentaine au Québec qui s’associe à cette initiative. Houblon Double LL de Saint-Édouard-de-Lotbinière, Ferme No-Chan de Saint-Gervais, Bleuetière Lapointe de Saint-Gervais et la Distillerie Ste-Sabine à Saint-Sabine.

Il est demandé aux gens de réserver en avance en ligne afin de gérer plus adéquatement l’affluence et pour pallier d’éventuels imprévus liés à la météo ou à l’évolution de la situation sanitaire. L’entrée demeure gratuite pour tous les participants. Chaque inscription permet de participer au concours Gagnez un séjour Mangeons local présenté par Provigo et Maxi.

Le but est de permettre aux Québécois d’aller à la rencontre des producteurs qui travaillent beaucoup afin d’offrir des produits locaux de qualité.

« Les productrices et producteurs agricoles du Québec ont bénéficié d’une reconnaissance renouvelée ces dernières années. Les activités proposées aux Québécoises et Québécois par le biais de l’application et des Portes ouvertes Mangeons local, qui reviennent après deux ans d’absence, misent sur cet engouement exceptionnel pour l’achat local et les produits de chez nous. Une occasion idéale de poser un geste citoyen important et d’encourager celles et ceux qui nous nourrissent chaque jour! » — Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles.

Durant ces journées, il y aura des visites animées, des dégustations, la découverte des animaux, des ateliers, de l’autocueillette et encore plus.

D’autres activités et événements à vocation agroalimentaire se greffent aussi au calendrier en collaboration avec de nombreux partenaires du secteur.