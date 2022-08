Découvrez les formations du comité sectoriel de la main d’oeuvre de l’industrie électrique et électronique

Élexpertise est le comité chargé du développement de la main-d'œuvre de l’industrie électrique et électronique. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif créé en 1997 dans le but d’assurer la promotion et le développement de la main-d'œuvre de cette industrie. Il produit donc de nombreuses études afin de cibler les besoins et apporter son soutien à près de 1 300 établissements de l'industrie électrique et électronique.

L’offre de formation du comité

Pour assurer la pérennité de l’industrie, Élexpertise offre de nombreuses formations en électronique et électricité. Il peut s’agir de cours en ligne ou en présentiel, de stages ou de formation continue dispensée directement en entreprise. L’objectif est de garantir un haut niveau de compétences dans le domaine et de faire rayonner l’industrie québécoise. Les frais de formation sont volontairement amoindris de sorte à favoriser l’apprentissage continu et le perfectionnement des talents, notamment pour les employeurs qui souhaitent offrir une formation à plusieurs de leurs employés.

Élexpertise a développé des cours dans différentes disciplines de sorte à répondre aux besoins spécifiques identifiés dans le cadre de ses études. Les formations sont classées dans les quatre domaines suivants : électronique, électroménager, électronique et gestion.

Formations en électrique

Ces formations visent particulièrement les entreprises dans les domaines de la fabrication, du bobinage ou de la réparation de moteurs électriques. Le comité a mis en place un programme de stage de sorte à favoriser l’accès à l’emploi des apprenants directement dans les entreprises concernées.

Formations en électroménager

Élexpertise organise dans le domaine un événement annuel d’envergure. Il s’agit de 4 formations réparties sur deux journées qui donnent lieu à des ateliers de réseautage par la même occasion. Le comité propose un programme de formation incluant une période de stage en entreprise pour former des réparateurs d’appareils électroménagers, un poste actuellement très recherché !

Formations en électronique

Ces formations s’adressent aussi bien aux personnes sans emploi qu’aux professionnels en entreprise qui souhaitent se perfectionner, apprendre de nouvelles techniques et obtenir une certification supplémentaire.

Formations en gestion

L’offre de formation du comité concerne aussi le milieu des ressources humaines, de la vente et du service à la clientèle du secteur. Élexpertise organise régulièrement de grands déjeuners, des conférences et ateliers pour aborder différentes thématiques rencontrées quotidiennement par ces publics.