LS Bilodeau investit 2,5 M$ pour agrandir ses locaux à Saint-Éphrem

Le manufacturier LS Bilodeau, installé à Saint-Éphrem, a investi 2,5 millions de dollars pour accroitre sa capacité de production en agrandissant ses installations.

Ainsi, l'entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements acéricoles et d’appareils de chauffage passera de 35 000 à 50 000 pieds de plancher, soit 15 000 pieds supplémentaires.

L’objectif de cette expansion est de bonifier l’infrastructure d’expédition au sein de l’entreprise et d’offrir un espace dédié à la fabrication de réservoirs de grandes dimensions pouvant aller jusqu’à une capacité de 150 mètres cubes. Le nouvel espace va aussi permettre l’installation d’une toute nouvelle plieuse automatisée, un équipement qui vise à compenser la pénurie de main-d’œuvre qui se fait sentir depuis plusieurs années dans le secteur manufacturier.

« On avait besoin d’espace pour répondre à nos ambitions d’innovation et à la demande toujours très forte dans le chauffage et l’acéricole. Ce sera bientôt chose faite », a indiqué Sylvain Bilodeau, président de LS Bilodeau. Il a également précisé que l'évolution des travaux serait partagée sur les réseaux sociaux, lui qui a justement réalisé une vidéo TikTok qui a connu un franc succès au printemps dernier, totalisant 14 millions de vues.

D'ailleurs, les travaux d’excavation ont déjà commencé et la construction des nouvelles sections de l’usine devrait être complétée à la fin de l’automne 2022.