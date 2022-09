Amélie St-Hilaire sera la conférencière du 35e Souper des jeunes gens d’affaires

La conférencière invitée pour le 35e Souper des jeunes gens d’affaires (SJGA) organisé par le Conseil économique de Beauce, est Amélie St-Hilaire, propriétaire des restaurants Chez Gérard et Café Shop ainsi que de l’entreprise Héritage transformation alimentaire.

La conférence ayant pour thème « L’audace d’oser » aura lieu le 17 novembre prochain au Georgesville.

Qui est Amélie St-Hilaire ?

C’est en 2007, à l’âge de 22 ans, qu’Amélie St-Hilaire reprend les rênes de l’entreprise familiale, le restaurant Chez Gérard. Avec un profond désir de faire évoluer l’entreprise, les années suivantes furent remplies de projets : agrandissements, rénovations, nouvelle image et ajout de services.

En 2017, à la recherche de défis, elle acquiert le Café Shop, un restaurant comptoir au Carrefour Saint-Georges. En 2020, la pandémie frappe durement les restaurateurs. Une opportunité se pointe : vendre les produits maison « Chez Gérard » en épicerie. Forte de son succès, Amélie décide de foncer et de se lancer dans la transformation alimentaire. Elle acquiert donc une usine et démarre en 2021 Héritage transformation alimentaire. Entourée d’une équipe de plus de 75 personnes qui contribuent quotidiennement à faire du Groupe Gérard un succès, l’entrepreneure de 37 ans voit encore plus grand : que « Chez Gérard » laisse sa trace et devienne une marque reconnue au Québec.

Notons que cette entrepreneure a été double lauréate en 2021 du Gala Arista organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour les prix « Coup de cœur du Québec » et « Jeune repreneur du Québec ». Depuis sa reprise, le restaurant Chez Gérard a aussi été primé à plusieurs reprises au Gala de l’entreprise beauceronne.

En plus de ses responsabilités entrepreneuriales, Amélie s’est impliquée à la relance du Festival beauceron de l’érable, à titre de présidente du conseil d’administration, avec le désir de créer un événement d’envergure touristique dont les Beaucerons pourront être fiers.

Faire connaître la relève entrepreneuriale

Traditionnellement, le Souper des jeunes gens d’affaires est aussi une soirée qui permet de découvrir de nouveaux entrepreneurs de la MRC de Beauce-Sartigan. Des capsules vidéo seront présentées, en collaboration avec VK Création de contenu.

« Cette activité de réseautage et d’inspiration est appréciée par les gens d’affaires et la participation des jeunes est fortement encouragée. L’intérêt pour l’événement maintient un haut taux de participations à chaque édition », a précisé le président du CEB, Luc Paquet. « Le Souper des jeunes gens d’affaires représente une source de financement importante pour le CEB, ce qui permet à notre organisation en développement économique de poursuivre sa mission d’accompagner, par divers moyens, les entrepreneurs de la région », a confirmé Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.

Pour s’inscrire

Pour réserver leur place, les gens peuvent remplir le formulaire disponible dès maintenant via le site Web du CEB. Le coût est de 140 $ plus taxes pour les membres et de 175 $ plus taxes pour les non-membres de l’organisme.

Dans le but d’encourager la relève à participer à l’événement, le billet est au coût de 95 $ plus taxes pour les 30 ans et moins.

Les membres du comité organisateur du Souper des jeunes gens d’affaires 2022, composé de MM. Mathieu Lachance (BCH Image), Norbert Poulin (Impressions Trait d’union), Sébastien Boily (Blanchette Vachon) ainsi que Mmes Roxanne Marois (BMO) et Amélie Beaulieu (Ent4mur) tiennent à remercier tous les partenaires qui contribuent, chaque année, au succès de l’événement.