La Villa des Rosiers : une nouvelle résidence à Saint-Elzéar

Le 17 septembre a eu lieu l’inauguration officielle de la toute nouvelle résidence pour aînés la Villa des Rosiers qui se trouve à Saint-Elzéar-de-Beauce.

Il s’agit d’une initiative et d’une réponse directe de la population face aux nombreuses résidences privées qui ont fermé leurs portes dans les dernières années dans la région.

Émergence du projet

En 2017, des citoyens de Saint-Elzéar se sont présentés au conseil municipal pour réclamer une résidence pour aînés (RPA) qui appartiendrait à la communauté, et non à une entreprise privée, dans le but d’en assurer la pérennité et la qualité des services offerts. La municipalité n’ayant aucune résidence de ce type et à la suite de nombreuses fermures de RPA privées, notamment à Saint-Victor, Saint-Éphrem et Saint-Isidore, les élus ont été à l’écoute et d’avis qu’il fallait aller de l’avant avec ce projet.

Citoyens et élus ont donc contacté le Groupe de ressources techniques (GRT) Nouvel Habitat pour les accompagner dans la réalisation de cette RPA communautaire. Après plusieurs rencontres afin de déterminer les besoins, le GRT a entamé la recherche de subventions afin de compléter un montage financier qui assurerait la viabilité du projet. Le groupe de citoyens, lui, s’est constitué en organisme à but non lucratif en février 2018.

Financement

Les principaux partenaires financiers ont été la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui a octroyé une subvention de 4,5 M$ à l’organisme dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, dont près de 2 M$ provenaient d’un partenariat avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Le groupe a aussi pu compter sur un Financement initial de la SCHL de 25 000 $, afin de réaliser les études préliminaires avant la mise en chantier.

Ont également collaboré la MRC de la Nouvelle-Beauce (60 000 $) dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS), Novoclimat (47 085 $), la communauté et la municipalité de Saint-Elzéar (environ 50 000 $), et ce, sans compter le crédit de taxes d’une durée de 35 ans et l’appui politique du maire, M. Carl Marcoux, et du député, M. Luc Provençal, dans l’avancement du projet.

Enfin, la mise en chantier eut lieu en avril 2021, sous la supervision de l’entreprise Construction Maurice Bilodeau. Les premiers résidents ont intégré leur nouveau milieu de vie le 1er mai 2022, au grand bonheur des instigateurs du projet, du GRT Nouvel Habitat et de ses nombreux partenaires.

La Villa des Rosiers compte 25 appartements, dont 21 31/2 et quatre 41/2, des aires communes, une offre de loisirs, une cuisine commerciale offrant deux repas par jour, un service de surveillance des résidents 24/7, ainsi qu’une protection incendie accrue respectant les toutes dernières normes provinciales en la matière. Le coût de réalisation du projet s’établit à 7 M$.