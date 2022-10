L'économie collaborative ou comment repenser les fondements des opérations d'entreprise

« Nous sommes, généralement parlant, des sociétés superbement "productrices" mais très, très faiblement "productives". »

C'est principalement sur cette prémisse que le conférencier Guillaume Lavoie a développé ses explications de l'économie de partage — aussi appelé collaborative, aux quelque 115 convives présents lors du déjeuner-conférence du Conseil économique de Beauce (CEB) du 22 septembre dernier.

Cet entrepreneur et expert en politiques publiques a souligné que le concept « n'était pas une mode mais un phénomène de société irréversible », affectant toutes les sphères d’activités, tant sociale, économique et politique et toutes les entreprises.

« Elle transforme le fonctionnement des marchés, les rapports entre les individus, l’emploi et le rôle des gouvernements. Elle chamboule l’ordre établi. Elle est créatrice de nouveaux clients et de nouveaux concurrents! »,a-t-il dit essentiellement.

Pour les entreprises, a poursuivi cet ancien conseiller municipal à Montréal, cela veut dire repenser les fondements des opérations (approvisionnement, utilisation des équipements et des espaces, etc.), ou encore du concept de concurrence. « Le cadre règlementaire que vous connaissez est, lui aussi, appelé à changer profondément. »

Guillaume Lavoie a conclu en rappelant que les entrepreneurs devaient sortir du paradigme "On a jamais fait ça avant/On a toujours fait ça comme ça".

