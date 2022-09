Le Gala reconnaissance RH met de l'avant les entreprises d'ici

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a tenu son tout premier Gala reconnaissance RH devant 275 participants, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le but de la soirée était de mettre de l’avant les entreprises de la région s’étant démarquées en ayant mises en place des pratiques RH gagnantes.

« On est très satisfait de cette première édition, qui reviendra à tous les deux ans. Louis Veilleux a su, une fois de plus, nous impressionner avec sa conférence Osez transformer. Avec le grand défi des ressources humaines que nous vivons, nous n’aurons pas d’autres choix justement que de transformer nos façons de faire et c’est exactement ce que Louis fait chez Groupe Mundial », de mentionner Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Voici les entreprises gagnantes :

Processus d’immigration présenté par Lexsa Avocats

Groupe Ferti

Reconnaissance interne présenté par le Service aux entreprises du CSS de la Beauce-Etchemins

Plani-Assure

Gestion du télétravail présenté par Hydro Québec

SécurMédic

Santé et sécurité présenté par Vachon École de conduite supérieure

Alkegen

Développement des compétences présenté par le Service aux entreprises du CSS de la Beauce-Etchemins

Beauce Atlas

Responsable RH, DRH de l’année, présentée par HDO

Jean Coutu Émilie Chouinard et Claude Roy

Virage numérique RH, présenté par Atman Co

Christian Marcoux, cuisine et mobilier design

Innovation RH (20 employés et moins) présentée par Services Québec

Clinique Vétérinaire du Compagnon

Coup de cœur Chaudière-Appalaches, présentée par Desjardins

Jyga Technologies