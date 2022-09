Plus de 140 participants au 13e tournoi de golf de la Chambre de commerce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a tenu son tout premier Gala reconnaissance RH devant 275 participants, au Centre Caztel de Sainte-Marie. Le but de la soirée était de mettre de l’avant les entreprises de la région s’étant démarquées en ayant mises en place des pratiques RH gagnantes. « On est très satisfait de cette ...