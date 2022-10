La résidence Le Saint-Guillaume change de propriétaire

Gestion Résidences des Bâtisseurs a fait l’acquisition de la résidence Le Saint-Guillaume, à Saint-Georges, le 1er octobre.

Localisée au 3758 boulevard Dionne à Saint-Georges tout près de la rivière, cet établissement dispose de 265 appartements, studios, 3 1/2 et 4 1/2, ainsi que de plusieurs espaces communs et jardins extérieurs. Le Saint-Guillaume, autrefois Logidor puis Georgesdor, appartenait à Serge Poulin, homme d’affaires bien connu de la région, depuis 1988.

« Le Saint-Guillaume fait partie de ma vie depuis tant d’années. J’y ai traversé six agrandissements et aujourd’hui, je suis très fier d’affirmer que la résidence est pleine et que nos résidents et employés y sont heureux! Il est maintenant temps pour nous de passer le flambeau et d’aller vers de nouveaux projets. C’est avec un pincement au cœur, mais heureux que ce soit l’équipe des Bâtisseurs, une entreprise 100 % québécoise déjà bien présente dans l’est du Québec, qui reprendra les opérations au quotidien. Nous prendrons soin de les accompagner durant les prochains mois afin de réaliser une transition en douceur », a commenté Serge Poulin, ancien propriétaire de la résidence.

Le nouvel acquéreur a également souligné le fait que le terrain de l'établissement est assez grand pour pouvoir construire une nouvelle partie si la demande augmente.

Notons que le groupe aura alors 19 résidences pour retraités en opération d’ici l’été 2023.

SUR LA PHOTO : De gauche à droite : Marc-André et Serge Poulin, anciens propriétaires de la résidence Le Saint-Guillaume, Sébastien Gauthier, président-directeur général, et Kristel Louboutin, vice-présidente Ventes, communications et marketing, et Benoit Belzile, directeur général des opérations, Gestion Résidences des Bâtisseurs.