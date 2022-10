Le resto-bar Le Brûlé fait peau neuve grâce à son nouveau propriétaire 

Un homme d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, Anthony Desjardins, a eu un coup de cœur pour la région et a racheté le resto-bar Le Brûlé à Saint-Côme-Linière.

Accompagné de son beau-père, Claude Carrier, il remet l'établissement à neuf et prévois une ré-ouverture dans la prochaine semaine.

« J’avais vu l’annonce, je trouvais que c’était intéressant. L'immobilier est beaucoup moins cher ici, par rapport à d’où on vient, sur la Rive-Sud de Montréal. On est tombé en amour avec la région quand on a visité la place », a raconté le nouveau propriétaire à EnBeauce.com.

Il a également précisé qu’il conservait tous les employés qui se trouvaient déjà dans l’entreprise. Ceux-ci ont même été contactés pour prêter main-forte durant les travaux.

C’est Claude Carrier qui sera le gérant de l’établissement. Il travaille dans le milieu de la restauration depuis plus de 30 ans. « Le bâtiment a été construit en 1976 et je ne pense pas qu’il y ait eu des travaux de rénovation depuis. On va essayer de le ramener aux goûts du jour en 2022 », a-t-il confié.

Très intéressé par l’histoire du village, il prévoit également une collaboration avec la Société historique de Saint-Côme-Linière pour afficher certaines de leurs photos sur ses murs.

La nouvelle salle du bar pourra accueillir 80 personnes. Une scène sera installée dans le but de recevoir des spectacles musicaux et des soirées karaoké. Quant au restaurant, il devrait disposer du même nombre de places, mais ouvrira ses portes quelques jours plus tard.

« Il y a beaucoup de clients déjà habitués depuis longtemps, mais on aimerait amener aussi du nouveau monde, plus jeune. Que les gens de Saint-Georges se disent que ça vaut la peine de venir à Saint-Côme », a précisé Claude Carrier.

Anthony Desjardins aimerait pouvoir travailler sur l’extérieur du bâtiment au printemps prochain.