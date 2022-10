Pénurie de main-d'oeuvre: le nouveau gouvernement doit en faire sa priorité

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) souhaitent que le gouvernement réélu de François Legault priorise la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre ainsi que le développement économique dès le début de son nouveau mandat.

La FCCQ a mentionné que l'ensemble du réseau allait collaborer avec le gouvernement afin de faire avancer ces dossiers cruciaux. « La pénurie de main-d’œuvre freine notre développement économique, les chaines d’approvisionnement demeurent chambardées par la pandémie et par la guerre en Ukraine, tandis que le risque de récession vient ajouter une bonne dose d’incertitude dans les plans de nos entreprises », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour sa part, Chantal Gravel, présidente de la CCINB, a félicité Luc Provençal pour sa victoire dans Beauce-Nord. « La CCINB continuera à défendre les intérêts de nos gens d’affaires. La pénurie de main-d’œuvre, la lourdeur administrative gouvernementale, le manque de logements abordables, le manque de places en garderie feront parties des dossiers priorisés », a-t-elle ajouté.

Pour aider à combler les 271 000 postes vacants au Québec, la FCCQ recommande notamment que les seuils d’immigration annuels soient établis sur la base de faits et d’études, en favorisant une lecture commune de la situation afin d’éviter les changements de cap abrupts. Aussi, elle propose d'instaurer des incitatifs fiscaux pour la rétention des travailleurs expérimentés.

En matière de développement économique, la FCCQ souligne que le Québec dispose de nombreux atouts pour renforcer sa position de leader de la transition vers une économie plus verte. « Notre importante capacité de production d’énergie renouvelable, nos nombreuses institutions de formation universitaire, collégiale et professionnelle répartis sur tout le territoire ainsi nos ressources abondantes en matières premières incontournables pour l’économie de demain, notamment forestières et minières, nous confèrent un positionnement avantageux sur la scène mondiale », a souligné la Fédération.