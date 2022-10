Cheminée et Chauffage SG, une entreprise indépendante et passionnée

Cheminée et Chauffage SG est une entreprise indépendante fondée par Serge Gagné il y a une quinzaine d’années.

L’entreprise s’est installée au 2515 du boulevard Dionne à Saint-Georges en juillet 2016, après avoir racheté les bâtiments à Rock Toulouse, puisque ce dernier était à sa retraite. Depuis, la production ne cesse de croître. L’entreprise de M. Toulouse, quant à elle, a été vendue séparément et appartient à un autre compétiteur non affilié à Cheminée et chauffage SG.

Cheminée et Chauffage SG est spécialisée dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation dans le résidentiel. Ils s’occupent des fournaises, des systèmes de ventilation, des unités murales ou thermopompes centrales ( leur spécialité ). Ils proposent également des poêles aux bois, aux granules, des fournaises électriques, des foyers ainsi que l’installation de cheminée.

« On touche tout ce qui a trait au système de chauffage, climatisation et ventilation dans la maison. Quand on va chez un client, on peut offrir un clé en main », explique le fondateur de l’entreprise.

L’entreprise propose de nombreuses thermopompes pour les résidences privées. « On en fait beaucoup et on se spécialise dans le secteur résidentiel. »

S’adapter à la fin des chauffages à mazout

En novembre 2021, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a indiqué qu’à compter du 31 décembre 2023, l'installation d'un appareil de chauffage au mazout et le remplacement d'un appareil de chauffage au mazout par un appareil de chauffage fonctionnant au moyen d'un combustible fossile dans les bâtiments existants seront interdits.

Pour aider ses clients face à cette transition obligatoire vers des thermopompes, Cheminée et Chauffage SG propose plusieurs devis différents pour trouver la solution parfaite.

Aussi, des aides financières sont accessibles pour ce genre de changement. L’entreprise possède toutes les licences nécessaires pour que le client puisse bénéficier de ces subventions pouvant aller jusqu’à 6 275$.

Notons que toutes les pièces et la main-d'œuvre sont garanties 10 ans. Pour ce qui est du service après-vente Cheminée et Chauffage SG est numéro 1en Beauce. Lors d’un bris, un technicien se déplace en 24-48 heures.

Quelques conseils avant d’acheter

Serge Gagné recommande à tous d’aller voir au moins trois entrepreneurs avant d’acheter un système de chauffage, afin de faire trois soumissions différentes. Il faut également vérifier les licences des entrepreneurs sur le site de la RBQ.

« Ici, notre grande force, c’est de bien expliquer au client comment magasiner leur futur système de chauffage et comment comparer les différents systèmes offerts sur le marché pour faire un achat bien éclairé! »